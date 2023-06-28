Вместо «Тамань — полуостров свободы» в Краснодаре пройдет фестиваль «Форт Новорок»

С 10 по 13 августа в Краснодаре состоится музыкальный фестиваль «Форт Новорок». Мероприятие пройдет вместо фестиваля «Тамань — полуостров свободы», рассказал «Ъ-Кубань» организатор Даниил Коровайный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Фестиваль "Тамань — полуостров свободы" в настоящий момент заморожен, так как мы по объективным причинам не можем его проводить на морском побережье. По этой причине в прошлом году было принято решение, что мы проведем музыкальный фестиваль в похожем формате в городе. Как только обстановка позволит, можно будет вновь подумать о проведении рок-фестиваля на Таманском полуострове»,— рассказал Даниил Коровайный.

Согласно программе, «Форт Новорок» пройдет в формате open air на территории бывшего авторынка (улица Обрывная, 137). На фестивале выступят модные музыкальные коллективы и легенды русского рока. В числе участников: Кипелов, «Ария», Ronnie Romero (rainbow) в сопровождении группы и симфонического оркестра, «Cлот», Jane air, «Eрмак!», «Космонавтов нет», «Папин Олимпос», Saypink!, «Сруб», «Молодость внутри», lissa и др.

Рок-фестиваль «Тамань — полуостров свободы» проводился в поселке Веселовка (Янтарь) Темрюкского района с 2015 года. Однако в 2020 и 2021 годах его отменили из-за коронавирусных ограничений. В 2022 году из-за СВО и близости Таманского полуострова к границе фестиваль решили перенести в Новороссийск. Изначально местом проведения выбрали Суджукскую косу, но минприроды Кубани выступило против мероприятия, так как рядом расположена особо охраняемая территория (ООПТ) регионального значения «Суджукская лагуна». Обосновывая отказ, министерство разъяснило, что на участке, на котором планируется событие, действует режим особой охраны.

Следом антитеррористическая комиссия Новороссийска под председательством главы города Андрея Кравченко не согласовала проведение рок-фестиваля «Тамань — полуостров свободы» на центральном стадионе города.

Наталья Решетняк

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