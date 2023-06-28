Воронежские власти готовы потратить на капремонт военкоматов чуть более 109 млн рублей

Власти Воронежской области разместили три госзакупки на капремонт военных комиссариатов и пунктов сбора. Общая начальная цена контрактов составляет 109,1 млн руб.

Наибольшие средства выделяются на обновление кровли и инженерных сетей областного сборного пункта в Воронеже на Беговой, 178 — 57,1 млн руб. Капремонт военкомата на Южно-Моравской, 38 в Воронеже оценивается в 48,1 млн. На ремонт кровли в военкомате Центрального и Коминтерновского районов Воронежа на проспекте Труда, 33 заложено 3,9 млн.

Работы на всех трех объектах необходимо выполнить до 17 ноября. Заявки на торги по сборному пункту и военкомату на Южно-Моравской принимаются до 13 июля, итоги планируется подвести 18 июля. Заявки на работы в другом военкомате принимаются до 5 июля, подведение итогов намечено на 7 июля.

Ранее власти заключили контракт на ремонт военкомата в Нововоронеже с воронежским ООО «Юрпласт» Юрия Ждамирова и Юрия Протопопова. Компания снизила начальную цену в 66 млн до 57,8 млн руб.

Александр Прытков

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