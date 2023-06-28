«Красное Сормово» планирует заложить два краболова в 2023 году

Нижегородская верфь «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) до конца года планирует заложить два краболова. Об этом информационно-аналитическому агентству PortNews сообщил генеральный директор предприятия Михаил Першин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Першин отметил, что суда находятся на этапе допроектирования, которое завершится в ближайшее время. Верфь строит пять краболовов по заказу Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) в рамках федеральной инвестиционной программы «квоты под киль».

Первым судном в серии стал краболов «Вайгач», который спустили на воду в июле 2022 года. По информации PortNews, «Вайгач» в июне отправили на достройку и испытания на Выборгский судостроительный завод. Второе и третье судно сейчас строятся на «Красном Сормове». Михаил Першин добавил, что первый краболов заказчик получит в 2023 году, еще два – в 2024 году, оставшиеся два судна – в 2026 году.

Краболов-процессор предназначен для ловли краба на глубине от 20 до 400 м и производства замороженной продукции прямо в море. В сутки судно может перерабатывать до 60 т камчатского краба. Длина краболова составляет 61,90 м, ширина – 15 м. Судно оснащено цистернами для живого краба объемом 60 кубометров и морозильным грузовым трюмом на 1 тыс. кубометров.