$200 млрд госпомощи США могло достаться мошенникам во время пандемии

Управление по делам малого бизнеса США опубликовало отчет (.pdf) о схемах мошенничества при получении кредитов и грантов во время пандемии коронавируса. Всего на помощь организациям было выделено $1,2 трлн. По оценкам федерального агентства, 17% всех средств было распределено между мошенническими организациями. Потенциальный ущерб составил $200 млрд.

Джин Сперлинг, старший советник президента США, курирующий расходы на борьбу с пандемией, в интервью The Associated Press заявил, что 86% финансовых преступлений пришлись на первые девять месяцев пандемии. В это время президентом США был Дональд Трамп. Также советник усомнился в корректности приведенных цифр.

«$200 млрд — это очень большая цифра, но опять же следует помнить, что это потенциальное мошенничество,— прокомментировал господин Сперлинг.— Мы думаем, что размер наиболее вероятного или реального ущерба значительно меньше. Значительно меньше $100 млрд, возможно, около $40 млрд».

По данным опубликованного отчета, на май 2023 года почти $30 млрд возвращено в Казначейство США: $8 млрд — в финансовые учреждения и $20 млрд — заемщикам. Также отмечается, что в результате работы управления генерального инспектора США было вынесено 1011 обвинений и 529 обвинительных приговоров, проведено 803 ареста, а 570 расследований продолжаются.

Ранее портал Axios сообщал, что во время пандемии половина всех выплат по безработице в США, $400 млрд, оказалась в руках мошенников. Они использовали украденные личные данные американцев для получения пособий.

5 мая 2023 года ВОЗ объявила, что COVID-19 больше не является мировой чрезвычайной ситуацией. Всего в США зафиксировано 87 331 566 случаев заражения коронавирусной инфекцией, от которой умерли 1 035 865 человек. В первый год пандемии ВВП США упал на 3,4%.

Марина Богер