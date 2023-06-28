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Три реки в Удмуртии неправильно именовались

В Удмуртии названия трех рек, расположенных на границе с Татарстаном, не соответствовали наименованиям каталога географических названий. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по республике.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

В частности, речь идет о реках Ары-Кады, Улу-Кады и Яблонко. Верными же оказались названия Ары-Казы, Улу-Казы и Яблочко.

Существующие названия рек выявили по аналоговым топографическим картам разных лет издания, по сведениям государственного водного реестра, а также в каталоге топонимов Татарстана.

В настоящее время в государственный каталог географических названий внесены исправления.

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