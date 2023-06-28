На устье скважины «Татнефти» разлились нефтепродукты на площади 300 квадратных метров

В Тукаевском районе Татарстана на устье скважины «Татнефти» произошел разлив нефтепродуктов на площади 300 кв. м. Об этом сообщает Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Инцидент случился минувшей ночью около деревни Калмаш. Он произошел в связи с разгерметизацией нефтепровода. В результате там была загрязнена почва на площади 300 кв. м.

На место ЧП выезжали сотрудники Росприроднадзора. Они отобрали пробы фоновой и загрязненной почвы. По результатам лабораторных исследований будет принято решение о применении административных мер в отношении балансодержателя нефтепровода, уточнили в ведомстве.

"Ъ-Казань"