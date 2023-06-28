Суд прекратил банкротство белореченского винсовхоза «Ахтаниз-жемчуг»

Арбитражный суд Краснодарского края прекратил процедуру банкротства ООО «Компания Винсовхозов "Ахтаниз-жемчуг"» из-за отсутствия финансирования со стороны заявителя. Определение о прекращении производства по делу о несостоятельности опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В марте 2023 года ФНС России в лице МИФНС № 9 по Краснодарскому краю обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Компания Винсовхозов "Ахтаниз-жемчуг"» банкротом.

«Из материалов дела следует, что у должника отсутствует имущество и денежные средства, достаточные для финансирования процедуры банкротства, а также отсутствуют кредиторы, желающие в полном объеме финансировать процедуру банкротства должника. При таких обстоятельствах, суд пришел к выводу о наличии оснований для прекращения производства по делу о банкротстве»,— говорится в определении.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Компания Винсовхозов "Ахтаниз-жемчуг"» зарегистрировано в Белореченск в 2000 году. Основной вид деятельности - оптовая торговля алкогольными напитками. Учредителем компании является Валерий Абросимов. Уставный капитал - 10 млн руб. Финансовые отчеты предприятия за последние пять лет не опубликованы в системе.

С заявлением о банкротстве предприятия еще в 2016 году в суд обращалось ПАО «Сбербанк России». Требования банка к компании в сумме 21,8 млн руб. суд включил в реестр требований кредиторов ООО «Компания Винсовхозов "Ахтаниз-жемчуг»». Общая сумма требований кредиторов к обществу, согласно отчету кнкурсного управляющего, составила 271,9 млн руб. К субсидиарной ответственности по долгам комапнии в размере 19,6 млн руб. в марте 2020 года суд привлек учредителя общества Валерия Абросимова.

Однако в декабре 2022 года арбитражный суд Краснодарского края прекратил процедуру банкротства в связи с отсутствием средств у должника, а также с учетом отсутствия возможности финансирования процедуры. В дело также были предоставлены доказательства отсутствия у привлеченного к субсидиарной ответственности Валерия Абросимова имущества.

Тат Гаспарян

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