21-летнюю жительницу Ижевска осудили за обвинение военнослужащих России в фашизме

В Удмуртии перед судом предстала 21-летняя девушка, которую признали виновной в публичной дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Как сообщает пресс-служба Можгинского районного суда, преступление девушка совершила в мае.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В частности, жительница Ижевска ночью нанесла краской из баллончика на баннере с рекламой службы в Вооруженных силах России надпись, содержащую обвинение военнослужащих в фашизме.
Суд назначил девушке минимальную сумму штрафа — 30 тыс. руб.