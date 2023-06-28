21-летнюю жительницу Ижевска осудили за обвинение военнослужащих России в фашизме

В Удмуртии перед судом предстала 21-летняя девушка, которую признали виновной в публичной дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Как сообщает пресс-служба Можгинского районного суда, преступление девушка совершила в мае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, жительница Ижевска ночью нанесла краской из баллончика на баннере с рекламой службы в Вооруженных силах России надпись, содержащую обвинение военнослужащих в фашизме.

Суд назначил девушке минимальную сумму штрафа — 30 тыс. руб.