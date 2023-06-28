Суд отказал главе РУКС Башкирии в отмене постановления о привлечении к ответственности

Судья Кировского райсуда Уфы Ирина Соколова оставила без изменений постановление УФАС по Башкирии, на основании которого в феврале текущего года директор республиканского Управления капительного строительства Руслан Цагельник был привлечен к административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию документации в сфере закупок (ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ). Санкция предусматривает штраф на должностных лиц от 2 до 3 тыс. руб.

Как указывается в решении суда, в феврале прошлого года управлением была размещена информация о проведении предквалификационного отбора по благоустройству площади перед кинотеатром «Октябрь» в Нефтекамске. При этом, как выяснило УФАС, в документах отсутствовал проект сметы с видами работ, которые подлежали выполнению. Сам Руслан Цагельник пояснял, что отбор нельзя расценить как самостоятельную закупку, по результатам которой заключается договор, потому что ее целью служит только формирование реестра исполнителей, допускаемых к участию. Тем не менее, суд решил, что в документации должны были содержаться достаточные сведения, позволяющие потенциальному участнику сформировать свое предложение.

Венера Хисамова

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