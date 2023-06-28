Три человека пострадали при пожаре в Красносельском районе

Крупный пожар произошел накануне, 27 июня, в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, информация о возгорании по адресу: Авангардная улица, дом 31 поступила на пульт дежурного в 18:01.

В жилом доме горела квартира на площади 20 кв. метров. По предварительным данным, ЧП случилось из-за повреждения системы электропроводки.

Пожар удалось ликвидировать в течение часа. В результате госпитализированы двое взрослых и один ребенок, уточнили в ведомстве спасателей.

Из-за случившегося по Авангардной улице временно прерывали движение общественного транспорта.

Ранее Ъ-СПб писал о другом пожаре на юге Петербурга, где на улице Турку погиб человек.

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