Казанцы чаще всего в июне отдыхали в Турции, Азербайджане и Сербии

Жители Казани чаще всего в июне 2023 года отдыхали в Турции, Азербайджане, Сербии, Белоруссии и Узбекистане. Исследование провели аналитики «Яндекс Путешествий».

В среднем перелет в Турцию на одного пассажира в обе стороны составил 32,8 тыс. руб., а ночь в отеле — 12,9 тыс. руб., в Азербайджан стоимость составила 38,6 тыс. и 10,8 тыс., соответственно, а в Сербию — 72,5 тыс. и 22,5 тыс. руб., соответственно. Среди городов здесь самыми популярными оказались

Стамбул, Анталья, Баку, Белград и Минск.

В России же казанцы предпочитали отдыхать в июне в Санкт-Петербурге (перелет стоил 11,2 тыс. руб., ночь в отеле — 6,3 тыс.), в Сочи (14,2 тыс. и 6,5 тыс.), а также в Москве (7,9 тыс. и 4,5 тыс.).

"Ъ-Казань"