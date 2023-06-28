Пермский малый и средний бизнес на 77% увеличил инвестиции в рекламу в «В Контакте»

С января по май этого года пермский малый и средний бизнес на 77% увеличил объем инвестиций в рекламу в соцсети «ВКонтакте». Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе социальной сети. Количество активных бизнес-сообществ VK в Перми с июня 2022 года по июнь 2023-го выросло на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее заметно у региональных предпринимателей выросли инвестиции в рекламу по товарным категориям «отдых и развлечения» (+124% за год), «электронная коммерция» (+90%) и «все для дома» (36%).

Самыми быстрорастущими категориями бизнеса, которые инвестируют в продвижение своего дела в соцсетях и проектах VK, стали «ювелирные изделия и часы» — рост в 8 раз за год, «бытовая техника и электроника» — в 3,3 раза и «путешествия» — в 3 раза.