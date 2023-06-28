«Читай-город — Буквоед» в Екатеринбурге открыл первый в сети комикс-шоп

В Екатеринбурге в сети книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» официально открылся первый комикс-шоп. В нем представлено 2,2 тыс. экземпляров различных комиксов. До конца года сеть планирует открыть еще девять комикс-шопов по России, в том числе Екатеринубрге и Москве. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции, посвященной открытию.

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В комикс-шопе, который открылся в внутри магазина «Читай-город — Буквоед» на ул. Вайнера, есть японская манга, китайская маньхуа, корейская манхву, американские комиксы и русские графические романы.

«Мы сделали гигиенический минимум для покупателей — завезли товар и оформили кросс-выкладку. У нас есть специальный консультант — друг по комиксам. Он должен разбираться в предмете, читать комиксы сам, коллекционировать их, чтобы понимать связи между историями»,— рассказала на открытии комикс-шопа директор по категорийному менеджменту в сети «Читай-город — Буквоед» Александра Кузьмина. Она добавила, что комикс-шоп в техническом формате работает уже около месяца, но официально открылся только сегодня. С момента открытия комикс-шоп увеличил товарооборот магазина на 25%.

Отметим, сейчас в Екатеринбурге работают точки по продаже комиксов, например, GotComic и Wacko.

Анастасия Таначева

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