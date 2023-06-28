На проект третьей очереди строительства ЦОД «Урал-2» направят до 327 млн рублей

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» на конкурсе 19 июля выберет подрядчика выполнения инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации для строительства третьей очереди центра обработки данных «Урал-2» в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 327,88 млн руб. Он будет оплачен из средств федерального бюджета, выделяемых заказчику.

Работы должны быть завершены в декабре. Общая площадь зданий должна составить 22,3 тыс. кв. м, этажность необходимо уточнить проектом.

Майя Иванова

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