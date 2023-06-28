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Топ-менеджер Юго-Западного Сбербанка задержана в аэропорту Минеральных Вод из-за незадекларированного кольца

Заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка задержана в аэропорту Минеральных Вод по подозрению в контрабанде, сообщает 161.RU, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

По информации портала, женщина прилетела из Стамбула. При ней было дорогое незадекларированное кольцо с бриллиантом. Данные задержанной пока не раскрывают.

Издание «Город N» отмечает, что судя по официальной информации, ранее задержанная около двух лет руководила ростовским отделением Сбербанка.

В Южной транспортной прокуратуре и Управлении транспорта МВД по СКФО ситуацию пока не комментируют. На запрос «Ъ-Юг» в пресс-службу Юго-Западного Сбербанка также пока не ответили.

Анастасия Назарова

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