Белорусские студенты прошли производственную практику на Нововоронежской АЭС

Шесть студентов 4 курса Белорусского национального технического университета, обучающиеся на специальности «Паротурбинные установки атомных электрических станций», прошли производственную практику на Нововоронежской АЭС. Ее цель – ознакомиться с особенностями эксплуатации энергоблоков с водо-водяными энергетическими реакторами.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

В рамках программы ребята побывали в основных производственных цехах действующих энергоблоков НВ АЭС (№4, 5, 6, и 7) – турбинном, электрическом, химическом, цехе тепловой автоматики и измерений, цехе централизованного ремонта, цехе обращения с радиоактивными отходами, отделе радиационной безопасности, отделе дефектоскопии металлов и технического контроля.

«Практика длилась две календарных недели, за это время мы познакомились с общими принципами работы атомной электрической станции. Для некоторых ребят – это первая возможность побывать на АЭС, в том числе и для меня. Ведущие инженеры, которые нам все рассказывали и показывали, делали это очень четко и грамотно», – рассказал практикант Егор Арашкевич.

Особое внимание уделили изучению оборудования и систем инновационных энергоблоков № 6 и № 7 НВ АЭС с ВВЭР-1200 поколения «3+». Сейчас в Республике Беларусь реализуется проект по строительству АЭС с подобными энергоблоками российского дизайна.

«Картинки тепловых схем – это одно, они не имеют объема, недостаточно информативны. Мы хотели как можно больше пощупать руками, увидеть глазами, оценить масштаб всего производства. В первую очередь посетили машинный зал, где стоит турбоагрегат и дополнительное оборудование. Было интересно посмотреть, как трубопроводы соединяются между собой, как работает система смазки. Также удалось побывать в зоне контролируемого доступа. В нашей учебной программе сделан упор на изучение радиоактивных отходов, защиты от ионизирующего излучения – было полезно посмотреть, как это все устроено вживую», – поделился студент БНТУ Владимир Чернов.

По завершении поездки практиканты составят отчет, где подробно опишут результаты их визита на НВ АЭС. После этого студентов ждет еще одна практика на Белорусской АЭС. Также ребята посетили Учебно-тренировочный пункт и музей Нововоронежской АЭС, где им провели ознакомительную экскурсию.

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