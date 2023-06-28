Граждане Южной Кореи «помолодели» благодаря новой системе определения возраста человека

В Южной Корее сегодня, 28 июня, вступила в силу новая система определения возраста человека, соответствующая общемировой практике. В результате по документам граждане страны стали на один-два года моложе в зависимости от того, в каком месяце они родились, сообщает BBC. Решение о переходе на общемировую практику было принято властями в декабре 2022 года при активной поддержке президента Юн Сок Ёля и после проведения опроса общественного мнения, который показал, что 81,6% граждан согласны на изменения.

До настоящего момента в Южной Корее использовались сразу три разные системы определения возраста, включая международный стандарт. Самой распространенной практикой было — в день, когда человек родился, добавлять ему сразу год с учетом девяти месяцев, проведенных в утробе матери. А потом в каждый первый день нового года к его возрасту добавлялось еще по году.

Эта система неоднократно подвергалась критике, поскольку она недостоверно отражает реальный возраст человека. К примеру, если ребенок рождается в какой-то год 31 декабря, то уже 1 января он будет считаться двухлетним, хотя ему всего два дня от роду. Кроме того, такой принцип подсчета возраста, а также две другие существующие системы подсчета вносили путаницу в работу служб, отвечающих за предоставление административных, медицинских, социальных и других услуг.

Между тем с переходом на новую систему южнокорейские власти решили оставить какие-то части старой системы. Например, покупать сигареты и алкоголь в Южной Корее разрешено с 19 лет, но наступает такое право не со дня 19-летия. Люди, которым 19 лет исполняется, например, в августе 2024 года, могут покупать сигареты и алкоголь уже с 1 января текущего года.

Алена Миклашевская