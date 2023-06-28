Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Граждане Южной Кореи «помолодели» благодаря новой системе определения возраста человека

В Южной Корее сегодня, 28 июня, вступила в силу новая система определения возраста человека, соответствующая общемировой практике. В результате по документам граждане страны стали на один-два года моложе в зависимости от того, в каком месяце они родились, сообщает BBC. Решение о переходе на общемировую практику было принято властями в декабре 2022 года при активной поддержке президента Юн Сок Ёля и после проведения опроса общественного мнения, который показал, что 81,6% граждан согласны на изменения.

До настоящего момента в Южной Корее использовались сразу три разные системы определения возраста, включая международный стандарт. Самой распространенной практикой было — в день, когда человек родился, добавлять ему сразу год с учетом девяти месяцев, проведенных в утробе матери. А потом в каждый первый день нового года к его возрасту добавлялось еще по году.

Эта система неоднократно подвергалась критике, поскольку она недостоверно отражает реальный возраст человека. К примеру, если ребенок рождается в какой-то год 31 декабря, то уже 1 января он будет считаться двухлетним, хотя ему всего два дня от роду. Кроме того, такой принцип подсчета возраста, а также две другие существующие системы подсчета вносили путаницу в работу служб, отвечающих за предоставление административных, медицинских, социальных и других услуг.

Между тем с переходом на новую систему южнокорейские власти решили оставить какие-то части старой системы. Например, покупать сигареты и алкоголь в Южной Корее разрешено с 19 лет, но наступает такое право не со дня 19-летия. Люди, которым 19 лет исполняется, например, в августе 2024 года, могут покупать сигареты и алкоголь уже с 1 января текущего года.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...