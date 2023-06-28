Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Завод «Купол» в Ижевске запустил производство оборудования для Курской АЭС-2

Ижевский электромеханический завод «Купол» из Удмуртии производит рециркуляционные охлаждающие установки для строящейся Курской АЭС-2. Компания изготовит более 140 единиц оборудования, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности.

Фото: пресс-служба Фонда развития промышленности

Фото: пресс-служба Фонда развития промышленности

Отмечается, что рециркуляционные установки отвечают за поддержание температурного и влажностного режима. Они располагаются в герметической зоне АЭС, где находится реактор. При этом главным конструктивным элементом охлаждающей установки является оребренная труба. «Купол» наладил выпуск труб диаметром от 13 до 114 мм и шагом оребрения 2 мм. По данным компании, в России продукция с аналогичными характеристиками не производится.

Инвестиции в проект по производству оребренных труб превысили 136 млн руб. Из этого объема 62,3 млн руб. предоставил федеральный ФРП, 26,7 млн руб. — региональный ФРП Удмуртии.

Курскую АЭС-2 строят в Курчатовском районе. Она заменил Крскую АЭС, запущенную в 1976 году, после окончания срока ее эксплуатации. Сейчас станция питает электричеством практически 20 регионов.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...