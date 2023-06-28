Завод «Купол» в Ижевске запустил производство оборудования для Курской АЭС-2

Ижевский электромеханический завод «Купол» из Удмуртии производит рециркуляционные охлаждающие установки для строящейся Курской АЭС-2. Компания изготовит более 140 единиц оборудования, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фонда развития промышленности Фото: пресс-служба Фонда развития промышленности

Отмечается, что рециркуляционные установки отвечают за поддержание температурного и влажностного режима. Они располагаются в герметической зоне АЭС, где находится реактор. При этом главным конструктивным элементом охлаждающей установки является оребренная труба. «Купол» наладил выпуск труб диаметром от 13 до 114 мм и шагом оребрения 2 мм. По данным компании, в России продукция с аналогичными характеристиками не производится.

Инвестиции в проект по производству оребренных труб превысили 136 млн руб. Из этого объема 62,3 млн руб. предоставил федеральный ФРП, 26,7 млн руб. — региональный ФРП Удмуртии.

Курскую АЭС-2 строят в Курчатовском районе. Она заменил Крскую АЭС, запущенную в 1976 году, после окончания срока ее эксплуатации. Сейчас станция питает электричеством практически 20 регионов.