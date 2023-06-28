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Башкирия получит 2,1 млрд рублей компенсаций на возмещение льгот по оплате ЖКУ

Правительство России выделит 37 регионам более 7,5 млрд руб. на возмещение льгот по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан. В том числе Башкирия получит на эти цели около 2,1 млрд руб., сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

Речь идет о мерах соцподдержки федеральных льготников — инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким категориям предоставляется компенсация в размере до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета. Всего на такие компенсации в текущем году в федеральном бюджете предусмотрено около 105 млрд руб.

Влада Шипилова

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