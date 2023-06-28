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На жителей Челябинска и Чебаркуля завели дела об уклонении от службы в армии

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении челябинца и чебаркульца, которых подозревают в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее (ч. 1 ст. 328 УК РФ).

Как сообщают в областном управлении СК, подозреваемые были признаны годными к службе, но в период с 2019 по 2021 год не являлись в военкомат по повесткам, которые ранее были им вручены.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения. Указанная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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