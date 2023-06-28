Школу, ученик которой ранил другого учащегося, оштрафовали на 110 тыс. рублей

Мировой судья оштрафовал среднюю школу в селе Асово Березовского района Прикамья, ученик которой ранил другого школьника. Об этом сообщает Ura.ru.

Суд признал учебное заведение виновным в нарушении предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций на охрану жизни и здоровья и нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов. Общая сумма штрафа составила 110 тыс. руб.

В апреле 2023 года один из учеников 7-го класса принес в школу нож и нанес ранения другому ученику. Пострадавший был госпитализирован. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).