Экс-глава Перми будет курировать работу министерства территориального развития и переговоры с депутатским корпусом

Бывший глава Перми Алексей Демкин, перешедший в правительство Пермского края на пост вице-премьера, будет курировать работу краевого министерства территориального развития и министерства по делам Коми-Пермяцкого автономного округа. Кроме того, господин Демкин будет курировать текущее взаимодействие между правительством и депутатами законодательного собрания. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее работу министерства территориального развития и министерства по делам Коми-округа курировал вице-премьер Александр Борисов. Сейчас в его подчинении остаются министерство территориальной безопасности, министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, а также региональное агентство по делам юстиции и мировых судей и госинспекция по экологии и природопользованию. При этом первый вице-премьер Ольга Антипина остается представителем губернатора в заксобрании .