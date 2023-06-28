Нижегородская область готовит субсидии компаниям на догазификацию

Правительство Нижегородской области опубликовало для общественных обсуждений проект порядка субсидирования затрат юрлиц на догазификацию населенных пунктов. Компаниям планируется возместить из бюджета региона затраты на строительство вводных газопроводов, следует из документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Размер субсидии полностью покроет затраты юрлиц. Господдержка не касается строительства сети газораспределения в границах земельного участка, если на нем не расположены объекты капитального строительства двух и более собственников.

Получателей субсидии определит министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Преференцию получат компании, заключившие договор о финансировании техприсоединения с единым оператором газификации.

Программа догазификации выполняется по поручению Владимира Путина. В 2022 году в Нижегородской области газ подведен к 11,8 тыс. домов. Договоры на техприсоединение к сетям заключили 19 тыс. собственников. Инвестиции «Газпрома» в программу составят 4,7 млрд руб., газом планируется обеспечить более 27 тыс. домовладений.

Владимир Зубарев