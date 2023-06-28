В Тюмени открыли памятник председателю областной думы Сергею Корепанову, которого не стало в прошло году. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
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Как напомнил губернатор, Сергей Корепанов занимал должность главы областной думы почти четверть века. «Он всегда сочетал уважение к чужому мнению с искренней заботой о нашем общем деле. Был мудрым и энергичным человеком»,— отметил господин Моор.
Напомним, Сергей Корепанов скончался 28 июня 2022 года на 75 году жизни. Он руководил региональным парламентом 24 года. Временно его обязанности в думе исполнял первый заместитель председателя Андрей Артюхов. В сентябре 2022 года руководителем Тюменской областной думы был избран 72-летний ямалец Фуат Сайфитдинов.