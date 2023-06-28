Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие вещи стоит взять с собой для отдыха на море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: D Maris Bay Фото: D Maris Bay

Что брать с собой на пляж? А что нет? Вот лично я считаю себя опытным путешественником, но почему-то время от времени беру много лишнего или, наоборот, забываю очень нужное. Думаю, дело в том, что с предыдущего пляжного отдыха мы все успеваем забыть, чем же на самом деле пользовались. Для таких рассеянных Conde Nast Traveller подготовил к наступающему сезону отпусков и поездок на пляж гид по сборам чемодана.

С некоторыми пунктами все довольно очевидно: берем легкую одежду, пляжные накидки, туники, все для плавания и пляжную обувь. С разделом аксессуаров уже интереснее. Кроме очевидных шляпы и пляжной сумки гид советует класть в последнюю складную сумку для покупок (это я точно возьму на заметку, потому что мои дети обожают покупать всякую ерунду у торговцев на пляже, которую потом некуда сложить и совершенно неудобно нести, даже если у тебя вилла с выходом на пляж и идти метров 30).

В средствах для ухода наряду с защитными кремами от солнца и после загара есть еще один важный пункт — средства от насекомых. Постоянно забываю репелленты. Я бы сюда еще и средства после укусов добавила. Есть тут раздел для тех, кто любит неотельный пляжный отдых. Что на этот самый пляж захватить, кроме вещей?

Тут набор каждого уважающего себя бразильца: пляжный стул, полотенца, кулер и зонт от солнца. Все было бы просто, если бы Conde Nast не подобрал еще и оригинальные альтернативы этим предметам — надувную лаунж-кровать, легкий и стильный тент, суперкомпактное полотенце. Теперь я лично чувствую себя абсолютно готовой к сборам.