«Не все покупатели обращают на это внимание»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в каких городах больше всего таких лотов, а также об их минимальной стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Высота потолков в новой квартире — важная характеристика новостроек. Но не во всех сегментах первичного жилья потенциальные покупатели обращают на нее внимание, ожидая стандартное решение. В офисах продаж высокобюджетных проектов вопрос о расстоянии от пола до потолка задают ежедневно. И иногда это становится причиной выбора конкретного лота в понравившемся жилом комплексе.

Сегодня более чем в трети всех предложений в новостройках Москвы предусмотрены потолки выше 3 м. В других городах-миллионниках такие лоты занимают куда меньшую часть экспозиции. По данным Urban Awards, только в Перми, Красноярске, Омске, Волгограде и Санкт-Петербурге соответствующая характеристика встречается более чем у 15% квартир и апартаментов. В прочих пропорция измеряется несколькими процентами или десятыми долями процента. Так, к примеру, в Нижнем Новгороде и Уфе.

Квартиры с высокими потолками в столице есть во всех сегментах недвижимости и почти во всех округах, кроме Троицкого и Зеленоградского. Минимальный бюджет, необходимый для приобретения лота с такой характеристикой, около 5,25 млн руб. Это 20-метровая студия в строящемся доме, расположенном на территории Новомосковского округа, в 7 км от МКАД.

Кроме того, эксперты насчитали в реализации около 1 тыс. юнитов с высотой потолков от 4 м в Московском регионе. А общее количество вариантов с потолками от 4 м во всех остальных городах страны оценивается примерно в 550. То есть в столице сконцентрировано две трети от общероссийского объема такого предложения.