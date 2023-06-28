На Кубани размер выданных микрозаймов увеличился на 2,5%

Средний размер выданных микрозаймов в Краснодарском крае в мае увеличился по сравнению с прошлым месяцем на 2,5%, до 9,4 тыс. руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По среднему размеру микрозаймов Кубань занимает седьмое в стране. Самые большие микрозаймы выдают в Москве ( 11,2 тыс. руб., +2,5%), Санкт-Петербурге (10,3 тыс. руб., +1,4%) и Московской области (10,2 тыс. руб., +3%). Также Краснодарский край опережают Ханты-Мансийский АО — Югра (10,1 тыс. руб., +3,1%), Ставропольский край (9,6 ты. руб., + 3,1%) и Ростовская область (9,5 тыс. руб., +0,4%).

Самые маленькие микрозаймы выдавали в Кемеровской области (8,1, +1,5%), а также Пермском (8,1 тыс. руб., +3,4%) и Алтайском (8,3 тыс. руб., +1%) краях.

Наибольшее увеличение среднего размера микрозайма отмечается в Архангельской области — на 4,1%, до почти 8,8 тыс. руб. При этом снижение произошло только в двух регионах: Воронежской области (на 0,1%, до 9,1 тыс. руб.) и Чувашии (на 1,5%, до 9 тыс. руб.).

По России в мае 2023 года средний размер микрозайма составил 9,15 тыс. руб., что на 1,8% больше, чем в апреле. Средний чек вернулся к показателям прошлого года. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет показатели изменением финансового поведения граждан на сберегательную модель.

Татьяна Ручкина

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