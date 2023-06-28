ГАЗ отказался от апелляционной жалобы по поводу ареста активов Volkswagen

Первый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобе ГАЗа. Ранее его представители оспаривали непринятие обеспечительных мер по наложению ареста на имущество компании Volkswagen Аktiengesellschaft, а также долей немецкого автоконцерна и компании Skoda auto в ООО «Фольксваген Груп Рус».

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Однако в итоге руководство ГАЗа решило отозвать апелляционную жалобу и не добиваться ареста активов иностранного ответчика для возможной компенсации своих убытков.

В основном судебном процессе ГАЗ просит взыскать с Volkswagen 28,4 млрд руб. убытков после ухода концерна из России в 2022 году и досрочного расторжения соглашения о контрактной сборке иномарок на площадях автозавода. В сумму требований вошла упущенная выгода ООО «Автозавод "ГАЗ"», не окупившиеся инвестиции общества в организацию совместного производства автомобилей с немцами, которые прекратили поставки двигателей, и убытки производителя, возникшие после выплат дистрибьюторам ГАЗа за не поставленные машины. Следующее заседание по этому спору назначено на 17 июля.

Иван Сергеев