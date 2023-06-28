Пермский фотограф стал фигурантом уголовного дела о дискредитации армии

В отношении фотографа Якова Овчинникова возбуждено уголовное дело по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ). Об этом сообщил господин Овчинников на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Якова Овчинникова в соцсети Фото: страница Якова Овчинникова в соцсети

По словам Якова Овчинникова, который сейчас находится за пределами страны, в его бывшей квартире на ул. Куйбышева, 85, прошел обыск, а нового владельца вызвали на допрос. При этом повестку свидетелю вручил оперативник центра противодействия экстремизму, который раньше «принимал» его (ранее фотограф привлекался за дискредитацию вооруженных сил в рамках административного законодательства). МВД объявило господина Овчинникова в розыск.

Стоит отметить, что расследование уголовных дел по ст. 280.3 УК РФ относится к подследственности СК.