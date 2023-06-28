В Анапе приступили к строительству канализационного коллектора протяженностью 6 км

В Анапе приступили к строительству масштабного канализационного коллектора. Общая протяженность объекта составляет около 6 км, он соединит очистные сооружения канализации и камеру гашения на Высоком берегу, сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Коллектор увеличит пропускную способность существующего с 70 до 114 тыс. кубометров в сутки, а также нивелирует риски по возможным авариям.

«Мы закладываем возможности развития нашего курорта на годы вперед с учетом его постоянного развития… Мероприятия позволят улучшить экологическую ситуацию, поскольку качество очистки сбрасываемых вод значительно возрастет», – отметил вице-мэр Анапы Артем Моисеев.

Сейчас в районе улицы Ленина выполняются подготовительные работы. Завершить строительство планируют к концу 2024 года.

Строительство коллектора – часть федерального проекта реконструкции и развития водопроводно-канализационного хозяйства Анапы. В стадии проектирования: резервуары чистой воды объемом по 10 тыс. кубометров в районе Джигинки, новые канализационные очистные сооружения в Благовещенской, насосная станция в селе Супсех, реконструкция главной канализационной насосной станции.

В сентябре 2022 года стало известно, что в Анапе проведут модернизацию объектов водоотведения и канализации за 16,5 млрд руб. Средства выделены из федерального бюджета.

Наталья Решетняк

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