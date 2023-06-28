«Некоторые смотрели на картину и начинали плакать»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о творческом пути художника, в том числе о сотрудничестве с передвижниками и выставке одной картины «Лунная ночь на Днепре».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wikipedia.org Фото: Wikipedia.org

Санкт-Петербург сегодня — Биржевой переулок, дом 1/10, музей-квартира художника Архипа Куинджи, где он прожил последние 13 лет. Илья Репин писал о Куинджи так: «Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи…» Нищий юноша из Мариуполя, переживший нужду, Куинджи сумел пробиться в столичные рантье и стать самой яркой фигурой легендарного товарищества передвижников.

Однако первым его путешествием, когда он был еще мальчишкой, стал пеший переход аж за 400 км в Феодосию, к известному маринисту Ивану Айвазовскому, который (удивительно!) не оценил его талант. Куинджи красил забор, растирал краски, занимался подсобными работами. В мастерскую Айвазовский его даже не допустил. Через два месяца юноша вернулся домой и стал подрабатывать ретушером.

Потом была Одесса, Таганрог и, наконец, Питер, императорская Академия художеств. Знакомство с Крамским и Репиным, первые выставки, успех, награды. В 1870-м он едет на Валаам и пишет две великолепные работы «Ладожское озеро» и «На острове Валааме». Последнюю для своей галереи покупает сам Третьяков.

С годами сотрудничество с передвижниками изживает себя, и Куинджи из товарищества выходит. Одним из последствий этого выхода становится устроенная им выставка одной картины «Лунная ночь на Днепре». Небывалый фурор. Репин говорил, что зрители застывали перед картиной «в молитвенной тишине…» Но это те, кому повезло. Очередь посмотреть на фантастическую работу растягивалась на километры. Многие пытались заглянуть за полотно, полагая, что там установлены специальные лампы, усиливающие световые эффекты. Лампа имелась, но спереди. Наглухо были запечатаны окна.

Некоторые смотрели на картину долго и потом вдруг начинали плакать. Купил ее великий князь Константин Константинович еще до начала выставки. Он же взял ее с собой в кругосветное путешествие, объяснив это тем, что не может без нее ни минуты. От морского воздуха краски потускнели, картина потемнела. Но даже сейчас она производит мощнейшее впечатление. Не поленитесь — сходите в Третьяковку…