«Трансферы у нас значительно скромнее»

Футбольные менеджеры не исключают перехода нескольких российских игроков в европейские клубы. Алексей Миранчук может перейти из «Торино» в «Верону». Об этом сообщает итальянская пресса. Права на футболиста принадлежат клубу «Аталанта», а в «Торино» он выступал на правах аренды. А вот интерес «Марселя» к форварду ЦСКА Федору Чалову опроверг спортивный директор французского клуба Хавьер Рибалта. Что происходит на трансферном рынке перед началом футбольных чемпионатов? Выяснял спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
Если Алексей Миранчук продолжает поиск своей команды в Италии, то Александр Головин что-либо менять не планирует.
Новый контракт с «Монако» у игрока рассчитан до лета 2026 года, зарплата россиянина — €300 тыс. в месяц. К тому же по итогам сезона трансферная стоимость Головина увеличилась на €3 млн и сейчас оставляет €28 млн. Если учесть что россиянин играет в «Монако» с 2018 года, и покупал его клуб за €30 млн, то можно сказать, что футболист был выгодным приобретением. Ведь он почти не потерял в цене за пять сезонов. А так бывает не всегда.
Например, Неймар, которого ПСЖ приобретал в 2017-м за €222 млн сейчас стоит €60 млн. Но не это сейчас главная проблема владельцев «Пари Сен-Жермен». Они правдами и неправдами хотят оставить в клубе Килиана Мбаппе, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:
«ПСЖ крутятся вокруг одного футболиста — это Мбаппе. Все остальные — это ужасное слово "подтанцовка". У "Пари Сен-Жермен" сейчас главная задача — кто будет их тренировать».
Но даже зарплата в €60 млн в год, причем это без бонусов, похоже, не удержит игрока в ПСЖ. По информации французской прессы Мбаппе и «Реал» договорились о переходе игрока в Мадрид в 2024-м, после того как Килиан Мбаппе станет свободным агентом. То есть футболист стоимостью €180 млн может достаться «Реалу» совершенно бесплатно.
Но, возможно, новый тренер ПСЖ сможет уговорить звезду остаться. 28 июня парижане должны объявить об отставке нынешнего наставника Кристофа Гальтье и представить в качестве тренера Луиса Энрике. Правда, аргументов у испанца немного. Даже в России считают футбольный чемпионат Франции слабым турниром, говорит футбольный эксперт Евгений Ловчев:
«Французский футбол очень походит на наш чемпионат, где с двумя-тремя командами, как с ПСЖ, надо играть в полную силу, а с остальными можно дурака валять».
Так что удержать Мбаппе ПСЖ сможет только какими-то нереальными деньгами. И если новый контракт все же будет подписан, то парижанам нужно взять на заметку опыт мадридского «Реала», который прописал в новом соглашении с Винисиусом Жуниором самые большие отступные в истории футбола — €1 млрд.
Правда, зарплата бразильца в «Реале» по нынешнем временам далека от рекордной — около €10 млн. Впрочем, в России такую сумму в год не получает ни один игрок, даже в «Зените». Да и трансферы у нас значительно скромнее. Например, стало известно, что «Спартак» продал бельгийского защитника Максимилиано Кофрие во французский клуб «Клермон» за €3,5 млн. Накануне красно-белые вышли из отпуска и в ближайшие дни приступят к активным тренировкам. И поработать придется всерьез. На медицинском обследовании народной команды даже ее капитан Георгий Джикия признался, что привез из отпуска лишний вес:
— Удалось съездить в Грузию, набрать несколько лишних килограммов, как это было ранее?
— Первое нет, а второе удалось.
— Сколько?
— Немного. Рабочий вес.
В ближайшие дни к тренировкам приступят все клубы, и мы сможем даже посмотреть международный предсезонный турнир, который пройдет в начале июня в Санкт-Петербурге. Здесь сыграют «Зенит», азербайджанский «Нефтчи», турецкий «Фенербахче» и сербская «Црвена Звезда». Чтобы попасть на трибуны, Fan ID не нужен.
Кстати, не потребуется паспорт болельщика и для посещения суперкубка страны на матч «Зенит»—ЦСКА, который состоится 15 июля в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Но, возможно, до начала официальных матчей мы услышим еще немало трансферных новостей.
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