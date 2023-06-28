«Трансферы у нас значительно скромнее»

Футбольные менеджеры не исключают перехода нескольких российских игроков в европейские клубы. Алексей Миранчук может перейти из «Торино» в «Верону». Об этом сообщает итальянская пресса. Права на футболиста принадлежат клубу «Аталанта», а в «Торино» он выступал на правах аренды. А вот интерес «Марселя» к форварду ЦСКА Федору Чалову опроверг спортивный директор французского клуба Хавьер Рибалта. Что происходит на трансферном рынке перед началом футбольных чемпионатов? Выяснял спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Если Алексей Миранчук продолжает поиск своей команды в Италии, то Александр Головин что-либо менять не планирует.

Новый контракт с «Монако» у игрока рассчитан до лета 2026 года, зарплата россиянина — €300 тыс. в месяц. К тому же по итогам сезона трансферная стоимость Головина увеличилась на €3 млн и сейчас оставляет €28 млн. Если учесть что россиянин играет в «Монако» с 2018 года, и покупал его клуб за €30 млн, то можно сказать, что футболист был выгодным приобретением. Ведь он почти не потерял в цене за пять сезонов. А так бывает не всегда.

Например, Неймар, которого ПСЖ приобретал в 2017-м за €222 млн сейчас стоит €60 млн. Но не это сейчас главная проблема владельцев «Пари Сен-Жермен». Они правдами и неправдами хотят оставить в клубе Килиана Мбаппе, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«ПСЖ крутятся вокруг одного футболиста — это Мбаппе. Все остальные — это ужасное слово "подтанцовка". У "Пари Сен-Жермен" сейчас главная задача — кто будет их тренировать».



Но даже зарплата в €60 млн в год, причем это без бонусов, похоже, не удержит игрока в ПСЖ. По информации французской прессы Мбаппе и «Реал» договорились о переходе игрока в Мадрид в 2024-м, после того как Килиан Мбаппе станет свободным агентом. То есть футболист стоимостью €180 млн может достаться «Реалу» совершенно бесплатно.

Но, возможно, новый тренер ПСЖ сможет уговорить звезду остаться. 28 июня парижане должны объявить об отставке нынешнего наставника Кристофа Гальтье и представить в качестве тренера Луиса Энрике. Правда, аргументов у испанца немного. Даже в России считают футбольный чемпионат Франции слабым турниром, говорит футбольный эксперт Евгений Ловчев:

«Французский футбол очень походит на наш чемпионат, где с двумя-тремя командами, как с ПСЖ, надо играть в полную силу, а с остальными можно дурака валять».

Так что удержать Мбаппе ПСЖ сможет только какими-то нереальными деньгами. И если новый контракт все же будет подписан, то парижанам нужно взять на заметку опыт мадридского «Реала», который прописал в новом соглашении с Винисиусом Жуниором самые большие отступные в истории футбола — €1 млрд.

Правда, зарплата бразильца в «Реале» по нынешнем временам далека от рекордной — около €10 млн. Впрочем, в России такую сумму в год не получает ни один игрок, даже в «Зените». Да и трансферы у нас значительно скромнее. Например, стало известно, что «Спартак» продал бельгийского защитника Максимилиано Кофрие во французский клуб «Клермон» за €3,5 млн. Накануне красно-белые вышли из отпуска и в ближайшие дни приступят к активным тренировкам. И поработать придется всерьез. На медицинском обследовании народной команды даже ее капитан Георгий Джикия признался, что привез из отпуска лишний вес:

— Удалось съездить в Грузию, набрать несколько лишних килограммов, как это было ранее? — Первое нет, а второе удалось. — Сколько? — Немного. Рабочий вес.

В ближайшие дни к тренировкам приступят все клубы, и мы сможем даже посмотреть международный предсезонный турнир, который пройдет в начале июня в Санкт-Петербурге. Здесь сыграют «Зенит», азербайджанский «Нефтчи», турецкий «Фенербахче» и сербская «Црвена Звезда». Чтобы попасть на трибуны, Fan ID не нужен.

Кстати, не потребуется паспорт болельщика и для посещения суперкубка страны на матч «Зенит»—ЦСКА, который состоится 15 июля в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Но, возможно, до начала официальных матчей мы услышим еще немало трансферных новостей.

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