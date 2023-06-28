Минприроды изучит вопрос о целесообразности лестницы на Торатау

Минприроды может пересмотреть подходы к обустройству уникальных природных объектов, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. С соответствующим предложением выступил житель Башкирии, обеспокоенный внешним видом металлических лестниц, построенных у памятника природы шихана Торатау.

Госпожа Радионова сообщила, что автор обращения опасается, что урбанистическая архитектура нарушит естественный ландшафт и предложил свой вариант проекта с использованием природных материалов.

«К нам обращаются по разным вопросам. Там, где мы не можем помочь напрямую, направляем материалы в профильные ведомства. Информацию о ситуации со строительством на особо охраняемых природных территориях в Башкирии мы передали в Минприроды директору департамента ООПТ Ирине Макановой. Будем рады, если наше содействие поможет прийти к приемлемому решению для всех сторон»,— отметила глава Росприроднадзора.

Лестница протяженностью 412 м, которая ведет на вершину шихана Торатау, стала одним из объектов туристической инфраструктуры. Ее открыли 1 мая. Власти Башкирии отмечали, что лестница позволит защитить уникальные растения и животных от антропогенного воздействия.

Наталья Балыкова

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