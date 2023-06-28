В Башкирии в два раза вырос спрос на вахтовиков

В мае-июне текущего года в Башкирии количество вакансий для вахтовых работников увеличилось на 106% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба hh.ru Урал.

В целом по стране число вакансий для вахтовиков за это время выросло на 91%. Рост спроса заметнее всего в Калининградской (+196%), Московской (+156%) и Архангельской (+150%) областях.

Больше всего предложений о работе по вахтам остается в Башкирии (7% от всех вахтовых вакансий в России), Иркутская область (5,2%), Красноярский край и Москва (по 5,1%).

По данным сервиса «Люди в цифрах», в республике диапазон зарплат для вахтовиков составляет 105 тыс. — 160,92 тыс. руб., а в среднем по стране — 102,07 тыс. — 160,92 тыс. руб.

Майя Иванова

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