Жительница Ижевска лишилась более миллиона под предлогом смены тарифа сотовой связи

В столице Удмуртии в полицию обратилась 65-летняя местная жительница, которая рассказала о краже с ее счета более 1,25 млн руб. Предлогом для преступления стало продление тарифа, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, по данным полиции, ижевчанке позвонил «оператор» сотовой связи и получил паспортные данные заявителя для продления тарифа. После этого мошенник заблокировал сим-карту и получил доступ к приложению мобильного банка женщины, где и оформил кредит на 600 тыс. руб. Кредитные средства он похитил, а также вывел личные накопления женщины.

По факту кражи возбудили уголовное дело. За данное преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы.