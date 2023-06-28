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обновлено 12:59

Жительница Ижевска лишилась более миллиона под предлогом смены тарифа сотовой связи

В столице Удмуртии в полицию обратилась 65-летняя местная жительница, которая рассказала о краже с ее счета более 1,25 млн руб. Предлогом для преступления стало продление тарифа, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, по данным полиции, ижевчанке позвонил «оператор» сотовой связи и получил паспортные данные заявителя для продления тарифа. После этого мошенник заблокировал сим-карту и получил доступ к приложению мобильного банка женщины, где и оформил кредит на 600 тыс. руб. Кредитные средства он похитил, а также вывел личные накопления женщины.

По факту кражи возбудили уголовное дело. За данное преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

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