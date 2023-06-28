В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за дорожного конфликта

В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье угроза убийством из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

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Фото: УМВД по Ярославской области Момент происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Конфликт произошел на остановке общественного транспорта улица Первомайская в Ярославле. 21-летний ярославец угрожал водителю пневматическим пистолетом, а потом разбил стекло автомобиля и продолжил угрозы.

Участника конфликта задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством»

«Выявлен и задержан подозреваемый мужчина, изъятый пневматический пистолет направлен на экспертизу. Мужчиной даны признательные показания он пояснил, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения»,— рассказали в УМВД по Ярославской области.

Андрей Иванов