На том же месте, в другой век

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о художнике Андресе Серрано, который был приглашен на встречу современных авторов папой Франциском, хотя раньше обвинялся в богохульстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Дьяконов, Коммерсантъ Фото: Юрий Дьяконов, Коммерсантъ

Почти 60 лет тому назад папа Павел VI (Джованни Баттиста Энрико Антонио Мария Монтини) организовал знаменитую встречу современных на тот момент художников в Сикстинской капелле. С этого момента в коллекцию музеев Ватикана вошли произведения контемпорари-артистов. На прошедшей неделе нынешний папа Франциск — кстати, он первый Франциск в истории — Хорхе Мария Бергольо отпраздновал 50-летие расширения музея Ватикана за счет современного искусства аналогичным собранием в том же самом месте.

Список гостей, как пишут наблюдатели, «возможно, заставил предыдущих пап вздрогнуть». «Я был очень удивлен, когда меня пригласили»,— заявил художник Андрес Серрано. Чтобы вы понимали, этот гондурасский афрокубинец, фотограф и художник известен своими скандальными фотографиями трупов, использованием фекалий и других выделений тела в своих работах. Кроме того, он автор обложек альбомов Load и ReLoad группы Metallica.

В 1987 году Серрано дебютировал с фотографией Piss Christ, изображающей пластиковое распятие на красном фоне, плавающее в чане с его же собственной мочой. Тогда консерваторы очень сильно критиковали Серрано за его богохульство. Однако с тех пор прошло много лет, и церковь расширила свое покровительство всем видам искусства, в том числе и такому спорному. А папа Франциск даже благословил Серрано (тот, между прочим, вырос в жесткой католической среде) и показал ему «большой палец вверх», что, по словам художника, удивило его даже больше, чем само приглашение в Ватикан.

Когда в 1973 году Павел VI открыл ватиканскую Коллекцию современного искусства, к работам таких художников, как Фрэнсис Бэкон и Марк Шагал, были гармонично присоединены работы таких, как Микеланджело Буонарроти и Сандро Боттичелли. Чуть раньше, в 1970 году, в международном аэропорту Манилы на Павла VI, который был первым, кто посетил все пять континентов (к слову, его даже называли «папа-пилигрим»), было совершено покушение. Художник-сюрреалист Бенхамин Мендоса-и-Амор Флорес бросился на папу с кинжалом, два раза ударил его в шею. Говорил, что хочет спасти людей «от суеверия и лицемерности».