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В Башкирии добровольцев СВО приравняли к ветеранам боевых действий

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил изменения в республиканский закон о ветеранах войны, труда и вооруженных сил. Документ опубликован на республиканском портале правовой информации.

В новой редакции закона участники добровольческих формирований отнесены к ветеранам боевых действий. В случае если такие граждане стали инвалидами в результате ранения, контузии или заболевания при выполнении задач СВО на территории Украины, ЛДНР, Запорожской и Херсонской области, они получают статус инвалидов боевых действий.

Наталья Балыкова

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