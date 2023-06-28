В Башкирии добровольцев СВО приравняли к ветеранам боевых действий

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил изменения в республиканский закон о ветеранах войны, труда и вооруженных сил. Документ опубликован на республиканском портале правовой информации.

В новой редакции закона участники добровольческих формирований отнесены к ветеранам боевых действий. В случае если такие граждане стали инвалидами в результате ранения, контузии или заболевания при выполнении задач СВО на территории Украины, ЛДНР, Запорожской и Херсонской области, они получают статус инвалидов боевых действий.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте