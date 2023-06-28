Прокуроры выявили 61 нарушение при эксплуатации аттракционов в Татарстане

Прокуроры районов и городов Татарстана выявили 61 нарушение при установке и эксплуатации аттракционов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, были выявлены такие нарушения, как отсутствие регистрации в органах Гостехнадзора, сертификата или декларации соответствия оборудования техническим требованиям, ответственного за техническое состояние должностного лица, информации о дате и субъекте ежегодной проверки, учета работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и т. д.

Всего нарекания были выявлены в 14 населенных пунктах Татарстана. Большая часть нарушений оказалась в Набережных Челнах. Всего прокурорами были внесены 32 представлений об устранении нарушений. Кроме того, против 14 должностных лиц возбудили административные дела за нарушение требований технических регламентов, шести бизнесменам предъявлены иски о запрете эксплуатации аттракционов,а еще двоим – объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства.

"Ъ-Казань"