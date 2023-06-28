В Ростовской области ущерб бюджету от нелегального оборота табака составил 7,4 млрд рублей

Ущерб федеральному бюджету от продажи нелегальной табачной продукции на территории Ростовской области в 2022 году составил 7,4 млрд руб. В Краснодарском крае — 3,5 млрд руб, а на Ставрополье — 1,5 млрд руб. Такие цифры привела директор АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконного оборота промышленной продукции» Ирина Бушина в рамках конференции «Борьба с нелегальной торговлей табаком как точка роста экономики региона», проведенной «Ъ-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ирина Бушина также отметила, что в прошлом году эксперты зафиксировали небольшое снижение доли нелегального оборота табака в Ростовской области (с 40% до 34,9%), Краснодарском крае (с 14,4% 10,8%), Ставропольском крае (с 17,7% до 15,2 %).

«В последние годы борьба с нелегальным оборотом табачной и никотинсодержащей продукции ведется последовательным образом: сформировано нормативно-правовое поле, выработаны механизмы по противодействию незаконному обороту»,— рассказала управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл в России» Алиса Андреева.

Госпожа Андреева отметила, что важной мерой регулирования стало принятие закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства». Этот закон систематизирует все ранее принятые меры. Однако, его правоприменение ограничивается мораторием на проверки бизнеса, что ведет к увеличению доли нелегального табака.

Алиса Андреева полагает, что для урегулирования ситуации необходимо отменить мораторий в отношении дистрибьюторов табачной и никотинсодержащей продукции.

Анастасия Назарова