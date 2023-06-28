СМИ: по делу об исчезновении шестилетнего мальчика в Екатеринбурге появился подозреваемый

В Екатеринбурге силовики проверяют подозреваемого в исчезновении шестилетнего мальчика Далера Б., сообщил 66.ru. По данным издания, ведущие поиски мальчика силовики нашли существенную зацепку. Так, в расследовании появился подозреваемый — ранее судимый за педофилию мужчина, проживающий на Вторчермете. Сейчас у него дома проходит обыск с участием служебных собак.

Далера Б. ищут третий день: ребенок ушел из дома на ул. Симферопольской, и так и не вернулся. Сегодня к поискам присоединилась группа подготовленных поисковиков из Москвы и Московского региона, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в Свердловской области. Напомним, по факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). О ходе расследования поручил доложить глава СКР Александр Бастрыкин.

В пресс-службе СКР по Свердловской области уточнили, что в крупномасштабном поиске пропавшего мальчика задействовано свыше 1,5 тыс. человек, в том числе следователи главного управления криминалистики СКР, региональных управлений МВД и МЧС России, УМВД по Екатеринбургу, волонтерских организаций и жители города Екатеринбурга. Опрошено более 1,8 тыс. человек на предмет возможно имеющейся у них информации о местонахождении ребенка.

Рост Далера Б. 97 см. У него худощавое телосложение, короткие светло-русые волосы. В день исчезновения он был одет в черный спортивный комбинезон на замке, на правом рукаве эмблема белого цвета, на левой штанине и спине надпись белого цвета. Полиция просит граждан сообщать в случае обнаружения схожих по приметам детей по телефонам 294-14-94 или 102(02).

Диана Сунагатуллина

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