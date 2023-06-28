Тендер по благоустройству Стрелки за 23 млн рублей выиграл «Зеленый проект»

На конкурс по благоустройству территории от храма Александра Невского до пакгаузов на Стрелке была подана единственная заявка от нижегородской компании «Зеленый проект». Контракт с ней будет заключен по начальной (максимальной) цене — 22,9 млн руб., указано на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По условиям конкурсной документации, подрядчику предстоит к 1 сентября заменить покрытие пешеходных дорожек, высадить цветы и деревья, установить шлагбаум и смонтировать систему наружного освещения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Зеленый проект» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2011 году с минимальным уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — предоставление услуг в области растениеводства. Генеральный директор и собственник Александр Ростов. По итогам 2022 года чистая прибыль составила, выручка — . Ранее компания получила контракты по благоустройству сквера на Почтовом съезде и по поставке саженцев для города Семенова.

Анастасия Еремина