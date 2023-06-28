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В Краснодаре снесут пятиэтажный самострой на Ставропольской

В Краснодаре начали сносить незаконное здание на улице Ставропольской площадью около 500 кв. м. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

«Уверен, многие видели этот бетонный остов, который долгое время уродовал архитектурный облик магистральной улицы. Был точкой притяжения для маргинальных личностей, подростков»,— отметил мэр Краснодара.

Иск о сносе самостроя подала администрация города. Суд обязал собственника снести здание. Евгений Наумов подчеркнул, что в городе не должно быть незаконных построек.

Татьяна Ручкина

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