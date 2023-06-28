Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбургской области сентябрьское голосование будет многодневным

В Оренбургской области определились с форматом сентябрьского голосования – оно будет проходить два дня – 9 и 10 сентября. Об этом сообщает областная избирательная комиссия.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На довыборах депутата городского совета Оренбурга по округу № 6 избирательные участки будут открыты три дня – 8, 9 и 10 сентября. Жители указанного избирательного округа смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

Всего в Оренбуржье выборы в сентябре состоятся в 38 муниципалитетах. Выдвижение кандидатов продлится до 26 июля.

Ани Айвазян

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...