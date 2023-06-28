В Оренбургской области сентябрьское голосование будет многодневным

В Оренбургской области определились с форматом сентябрьского голосования – оно будет проходить два дня – 9 и 10 сентября. Об этом сообщает областная избирательная комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На довыборах депутата городского совета Оренбурга по округу № 6 избирательные участки будут открыты три дня – 8, 9 и 10 сентября. Жители указанного избирательного округа смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

Всего в Оренбуржье выборы в сентябре состоятся в 38 муниципалитетах. Выдвижение кандидатов продлится до 26 июля.

Ани Айвазян