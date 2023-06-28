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Проект Gloraх Черниговская получил финансирование банка «Дом.РФ» в объеме 14,5 млрд рублей

Банк «Дом.РФ» предоставит проектное финансирование для строительства жилого комплекса компании Gloraх на улице Черниговской в Нижнем Новгороде. По данным застройщика, в 2023-2023 годах на реализацию нескольких очередей проекта потребуется более 14,5 млрд руб., с банком заключен договор.

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Проект застройки Черниговской улицы

Проект застройки Черниговской улицы

Фото: Glorax

Проект застройки Черниговской улицы

Проект застройки Черниговской улицы

Фото: Glorax

Проект застройки Черниговской улицы

Проект застройки Черниговской улицы

Фото: Gloraх

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Проект застройки Черниговской улицы

Фото: Glorax

Проект застройки Черниговской улицы

Фото: Glorax

Проект застройки Черниговской улицы

Фото: Gloraх

Строительство ЖК Gloraх Premium Черниговская общей площадью 125 тыс. кв. м будет вестись в несколько этапов. В рамках первой очереди планируется возвести два высотных жилых дома с коммерческими помещениями на первых этажах и реконструировать комплекс мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями», построенный в XIX веке и являющийся объектом культурного наследия. В этом здании появятся сервисные апартаменты, на двух верхних этажах восьмиэтажного дома запланированы пентхаусы с панорамными видами.

В рамках второй очереди будет реконструировано историческое здание общежития и лабазов, а также мельница купца Дегтярева, которую полностью приспособят под жилье. Запланировано и строительство новых жилых зданий с двумя детскими садами на 60 и 80 мест. Оба детсада планируется построить за счет Gloraх, затем их передадут в ведение администрации города.

Андрей Репин

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