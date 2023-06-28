В Усть-Лабинском районе водитель легковушки без прав погиб при выезде на встречную полосу

В Усть-Лабинском районе произошло ДТП, в котором погиб водитель легковушки после выезда на встречную полосу. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

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Авария произошла 27 июня около 6 часов в районе 18-го км автодороги «Ладожская — Алексее-Тенгинская». По предварительным данным, 43-летний мужчина, не имевший водительского удостоверения, управлял «Ладой». Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Accent под управлением 23-летнего человека.

В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте, водителя иномарки госпитализировали с травмами. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Татьяна Ручкина

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