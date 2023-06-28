В Челябинске стартовала робототехническая олимпиада

Челябинск принимает XX Российскую робототехническую олимпиаду. Как сообщают в пресс-службе правительства области, в соревнованиях участвуют более 900 победителей и призеров региональных отборочных туров из 41 субъекта РФ, а также команды из Беларуси и Ирана.

В течение трех дней участники олимпиады будут состязаться в робоспорте, представлять инженерные решения, проекты, создавать роботов. Также работает выставка, где школьники и студенты представляют свои проекты.

По данным регионального правительства, в Челябинской области робототехникой занимаются почти 8 тыс. детей.