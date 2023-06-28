Хуснуллин: Готовность платной трассы М12 составляет 70%

В настоящее время новая платная трасса М12 Москва — Казань готова на 70%. Об этом в ходе заседания набсовета ГК «Автодор» заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства РФ.

По его словам, в этом году запуск движения на двух участках новой платной трассы будет самым знаковым событием. В частности, в начале сентября запустят движение от Москвы до Арзамаса, а в декабре — до Казани. Также запланировано открытие 16 многофункциональных зон для комплексного обслуживания автомобилистов и размещения дорожного сервиса.

«Для этого госкомпания подготовила вдоль М12 площадки для организации таких объектов в составе дороги, провела аукционы с высокими требованиями к создаваемой для пользователя инфраструктуре. По их итогам определены те, кто сейчас строит МФЗ на М12», — сказал глава правления ГК Вячеслав Петушенко.

Он добавил, что сегодня на строящейся трассе работают три зоны.

"Ъ-Казань"