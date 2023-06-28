В Гуково госслужащая получила более 1 млн рублей соцвыплат по поддельным справкам

Гуковский городской суд признал сотрудницу местного подразделения федерального органа исполнительной власти Альбину Посканную виновной в мошенничестве при получении социальных выплат (ч.4 ст.159.2 УК РФ). Женщина успела получить более 1 млн руб. по фиктивной справке об инвалидности, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Суд установил, что Альбина Посканная получила справку об инвалидности в бюро №30 ФКУ «ГБЭ МСЭ по Ростовской области» в обход установленных норм. После чего ей начислялись средства из пенсионного фонда.

Суд признал ее виновной и приговорил к трем годам заключения условно. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в апреле текущего года первый заместитель главы администрации Каменска-Шахтинского Сергей Сухарев был осужден на два года за незаконное получение социальных выплат по инвалидности на сумму 800 тыс. руб.

Анастасия Назарова