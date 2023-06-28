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Коммерсантъ FM
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Патрушев встретился с главнокомандующим силами правопорядка Ирана Раданом

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с главнокомандующим силами правопорядка Ирана Ахмад Резой Раданом. Переговоры проходили в Москве, сообщила пресс-служба Совбеза.

«Обсуждены вопросы, связанные с продолжением российско-иранского взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов»,— сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза (цитата по ТАСС). Телеканал «Звезда» опубликовал кадры начала встречи.

Главнокомандующий силами правопорядка Иран прибыл в московский аэропорт Внуково утром 27 июня. По информации агентства IRIB, ему было направлено официальное приглашение российской стороны для подписания соглашения о сотрудничестве в области правоохранительной деятельности. В ходе двухдневной поездки Ахмад Реза Радан также должен встретиться с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

Милена Костерева

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